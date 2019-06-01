〈南部〉屏東樂樂養雞場 公所認違法應廢證照

2019-06-01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕立委黃國昌連日緊咬屏東縣政府放任縣議員周碧雲在枋寮鄉經營的樂樂等五間養雞場違法設置，臭味困擾鄉民至今，對此，屏縣府前天說明仍待鄉公所初審設施容許使用變更申請，對此，鄉長陳亞麟昨天表示，日前發出函文即認定該五場在擅自變更後即違法，應廢止相關證照，如今縣府指示鄉公所必須初審，近期將安排農委會及縣府協助初審。

縣府表示，樂樂等五間養雞場於二○一四年底設置，遭人檢舉臭味，農委會於二○一六年底現勘後限期改善，鄉公所理應初審養雞場在改善後的變更申請，但至今無下文。

鄉長︰擅自變更不符規定

枋寮鄉長陳亞麟表示，上任即開始審視設置過程及歷史文件，找出疑點研究法條並請示上級，認定業者擅自將五場變更成一場不符規定，且水權及雞屎清除等自設立之初亦有問題，業者卻在未改善下就要變更，不可能就地合法，因此二十日發函請縣府廢止該五場設施容許使用及畜牧場登記證。

縣府要求初審 公所將配合

陳亞麟說，過去三年前任鄉長為何未初審，他不得而知，如今既然縣府要求鄉公所初審，鄉公所近期內就會邀集相關單位進行初審，讓程序完備。

縣府︰完成審查才能裁定

屏東縣政府說，公所初審行政程序未完成，縣府無法做出最後裁定，希望公所請儘速完成初審，以便縣府複審，讓此案不再歹戲拖棚。

枋寮鄉代林文央等人昨天再次到養雞場外直播，痛批雞屎臭味擾人，林文央強調，養雞場僅一處排水口卻有五個水錶，擺明鑽法條漏洞，政府不能裝聾作啞。

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