〈南部〉新海研2號 高雄港區試航

2019-06-01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船首次設計建造的高級研究船「新海研2號」現身高雄港，令人驚豔。台船表示，該船為基隆廠建造的五百噸級小噸位船舶，卻是海洋科學研究新尖兵，目前正在高雄廠區試航。

「新海研2號」為行政院科技部委託台船打造，全長四十公尺、船寬十一公尺。台船指出，因應科技部客製化要求，新研究船的設備除原有的海水溫鹽量測、海上地球物理測勘及海水採樣外，還有可更精準量測海底地形的多音束探測儀、準確標定水下目標物位置的超短基線（USBL）水下定位系統，科學研究儀器及聲納系統一應俱全。

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