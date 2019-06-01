〈南部〉義联卡關 陳其邁：中央願配合高雄市府另提案

2019-06-01

〔記者蔡清華／高雄報導〕義联集團百億投資「大湖工商綜合區開發案」，遭變更回復為農業區，義联集團創辦人林義守氣到宣布義大水上樂園等集團重大投資案暫緩，行政院副院長陳其邁昨回應，這是高市府主動提案，假如高市府有其他想法（方案），對於地方繁榮或地方發展有幫助，內政部會全力配合。

大湖工商區回復農業區 是市府主動提案

陳其邁昨在高雄大學受訪表示，此案一月時，市府主動提案將其降為農業區，在兩個月期間，內政部根據市府的計畫做審查，假如市府有其他想法，對於地方繁榮或地方發展有幫助，內政部會全力配合。

林義守氣炸 宣布暫緩其他重大投資案

林義守前天召開記者會，宣布因大湖開發案遭卡關（逾期失效），義大水上樂園等集團重大投資案將暫緩。他說，韓國瑜當選高雄市長後，經營團隊曾在今年元月七日拜訪高雄市政府，向韓報告該投資案，響應韓市長的拚經濟政策，韓除當面嘉許，並表示市府會全力配合。未料十四天之後，高市府竟在未與投資者義联集團隆元公司協商及知會下，逕自發函向內政部都委會提請續審大湖開發案，以致工商綜合區最後變更回復為農業區。

另外，陳其邁昨下午到高雄大學參加青創座談，受訪時針對民進黨總統提名初選表示，初選過程不要有太多的競爭，也希望有機會促成團結合作，蔡、賴兩位都應該了解到基層的焦慮和期待，距離初選還有一點時間，希望兩位有智慧的人能夠思考一下。

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