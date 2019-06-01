〈北部〉宜蘭縣爭經費 擬在頭城建海景餐廳

2019-06-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕交通部觀光局「體驗觀光─地方旅遊環境營造計畫」，開放各縣市提案爭取；宜蘭縣政府研擬在頭城鎮石城車站與濱海森林公園，興建兩座海景餐廳，也針對兩地步道、觀光設施整修，總經費約八千四百萬元。縣府工商旅遊處指出，相關計畫已提送觀光局爭取，如果獲核定，十一月可發包施工，明年底完工。

建兩座海景餐廳 總經費8400萬

交通部觀光局辦理「地方旅遊環境營造計畫」，不只縣府，鄉鎮市公所也可提案，宜蘭市、羅東鎮、礁溪鄉、三星鄉、冬山鄉及南澳鄉等公所均提出爭取計畫，總經費一億一千多萬元。公所提的計畫包括：礁溪鄉觀光地圖導覽牌更新、三星鄉安農溪觀光廊道、宜蘭市「宜蘭大客廳」計畫等。

另外，宜蘭縣府也提案，爭取改善頭城鎮石城與頭城濱海森林公園的旅遊環境，總經費八千四百萬元。縣府計畫在石城火車站的閒置月台以及頭城濱海森林公園，各興建一間海景餐廳，分別名為「月台咖啡館」及「葛瑪蘭幸福餐廳」。

縣府也打算興建銜接設施，讓隆嶺登山古道與石城聚落連接，修繕頭城濱海公園知名景點「八角樓」，在公園內設置可眺望龜山島的濱海露營區及蘭陽小徑打卡點。

縣府工商旅遊處指出，為帶頭拚觀光，縣府發文請十二鄉鎮公所提案，會協助將提案送至觀光局爭取經費，至於縣府的提案，是搭配二○一七年「頭城五漁村」計畫，希望帶動頭城沿海地區觀光發展，營造更多觀光亮點。

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