〈北部〉公海「小蜜蜂」 漁船通報外艦有獎勵

2019-06-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕外國軍艦今年頻頻經過台海航行，海軍近期推出外艦通報獎勵作法，邀漁民當公海「小蜜蜂」；若漁民作業時，在台灣周邊海域發現外國軍艦，拍照並回報發現位置，最高可領三萬元獎勵金；軍方官員說，若發現特殊的中國軍艦，獎金有機會加碼。

若通報特殊中國艦 獎金有機會加碼

台灣海峽頻有美國軍艦通過，中國年初也派出軍艦在台灣東部海域巡弋，為鼓勵漁民通報船艦動態，海軍祭出獎勵措施，依照與台灣本島距離、船艦國籍，可領豐厚獎勵。

防止外艦入侵 海軍祭通報獎勵

據了解，通報獎勵分三種，廿四海浬內發現中國軍艦可領三萬元，若是一般公務船，也有二萬元獎勵金。至於其他國籍軍艦、公務或科研船隻，有二萬元獎金，若在廿四海浬外，發現中國及其它國籍公務船、軍艦，則可領取一萬元。

軍方透露，今年因外國、中國軍艦頻繁在台灣外海巡弋，蘇澳近日已有船長成功領到獎金；若通報軍艦為中國籍且艦型特殊具高價值性，或於緊急情況下主動通報，有機會獲得加倍獎勵。

若有多艘船重複通報 以首艘為主

依獎勵辦法，通報內容須有船隻照片、位置、舷號（船名）或艦型；通報漁船船籍、船長須為我國籍，若有多艘漁船重複通報，則以首艘為優先，回傳照片並完成審核，就會核撥獎金入戶。

李姓軍事迷表示，軍艦雖裝有AIS（船舶自動辨識系統），但為隱匿行蹤，航行均會關閉，無法掌握實際動態，即便被岸際雷達掃到，也僅是螢幕光點，要辨識艦型最後仍要仰賴船隻、飛機監控，推測軍方應是想精確掌握外艦動態，才將漁民納入情報網絡。

軍方：邀漁民一起捍衛國家安全

宜蘭縣延繩漁業協會總幹事林新川說，去年海軍就曾鼓勵漁民協助通報，還到漁船上宣導，但僅是口頭鼓勵並未提供獎勵措施，幾乎沒有漁船通報，應是成效有限，今年才祭出實質獎勵。不過，軍方官員私下說，漁船通報獎勵並非首次，因外海作業漁船多，才會鼓勵提供外艦情報，邀漁民一起捍衛國家安全。

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