〈北部〉運動ｉ台灣 竹縣再獲1495萬補助

2019-06-01

〔記者黃美珠／竹縣報導〕持續推動運動風氣，新竹縣政府爭取到體育署補助，第四年砸錢鼓勵境內各種運動活動，將再投入一千四百九十五萬辦理各項體育活動，預估將有七萬八千三百九十六人次受益。昨天縣長楊文科還特別跟體育署全民運動組組長呂忠仁一起帶領全縣各單項體育委員會造勢，號召鄉親一起用運動i台灣。

運動人口高於全國均值

呂忠仁說，新竹縣在二○一四年的運動人口比例才八十一點九％，去年在該署的運動現況調查中已經成長到達八十四點九％，而同期全國的運動人口比例才八十三點一％，可見新竹縣已經高過全國的平均水準。

他說，為了鼓勵國人運動，政府每六年會啟動一個中程計畫，從早期的陽光健身、運動人口倍增、打造運動島計畫，到現在是為期六年的運動i台灣計畫，今年已經邁入第四年。

該署感謝縣府的努力，讓新竹縣民在硬體、活動軟體都能熱情參與運動，並把運動融為生活的一部分。因為從世界衛生組織最近公布危害人類的十大危險因子發現，前三名分別為高血壓、抽菸、高血糖和肥胖，而「運動量不足」竟然也排名第四，這顯示要活就要動，活到老、動到老、健康才會沒煩惱。

今年增促進社區體適能

縣府教育處體健科表示，新竹縣今年獲得的補助經費比去年多，是因將增加社區體適能促進計畫和推動體育運動志願服務工作兩項。新竹縣因應運動i台灣而舉辦的體育活動有：跆拳道、足球、拳擊有氧、攀岩職工、慢速壘球、籃球等。從二○一六到二○一八年為止，總共跟中央爭取得近三千萬元推動，參與活動的人數隨著活動的場次，一路從四萬多人一度衝高到近十萬人共襄盛舉。

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