〈北部〉大湖草莓優勢不再 議員促拓通路

2019-06-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉是全國知名的草莓重鎮，苗栗縣議員禹耀東昨總質詢指出，大湖鄉目前改種的香水品種，遇雨就會出現裂果，而且全省都可種，大湖草莓優勢恐不再，盼苗縣府及農政單位加強通路行銷及增設急速冷凍設備等；苗縣府強調，會透過各種管道加強輔導及行銷。

禹耀東指出，大湖鄉草莓，之前是種豐香品種，但近年來改種植香水品種，此品種在台北市、南投、花蓮、高雄等地都有種植，而且香水遇雨常出現裂果，造成果農損失，他要求農政單位應多重視大湖草莓產業，品質應全面提升，保住大湖草莓故鄉美譽。

禹耀東建議農政單位設置急速冷凍設備，頂級鮮果供應市場需求，次級品可當做加工品，同時加強協助業者拓展通路。

苗縣府農業處長陳錦俊指出，因豐香品種苗培育成本高，才改種香水品種；惟長期以來，大湖草莓受氣候暖化影響及土地過度利用，建議果農採輪作方式，或以溫室、高架方式栽種，但因成本較高，須由農友考量。

陳錦俊表示，縣府會盤點現有冷凍設備，不足部分，再設法向中央爭取經費購置，同時會透過各種管道協助農民行銷。

縣議員徐永煌則批評一二一縣道苑裡鎮社苓路段拓寬工程，因有住戶不配合拆除，致工程已六、七年無法完工，他接獲三百多位里民連署陳情，要求苗縣府執行強制拆除。

苗縣府工務處長趙清榮指出，一直都有派人及請苑裡鎮公所協助與拆遷戶溝通，但有住戶揚言拆就死諫，相當困擾。徐耀昌則說，他支持拆除，但一味把責任推給縣府也不妥當，拓寬道路上的違建及施作排水溝，會加速執行。

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