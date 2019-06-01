〈北部〉平鎮龍南路部分路段 7月動工拓寬

2019-06-01

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區龍南路位於中壢、平鎮區交界，是通往龍岡地區要道，但陸軍二一砲指部前路段，因路幅狹窄、尖峰時段常塞車，地方怨聲載道，民代、市府邀集軍方研擬對策，歷經多次協調，軍方同意提供土地，協助將原路幅十五公尺拓寬為廿三．五公尺，預計七月動工、年底完工。

砲指部前常塞 居民要求改善

龍南路有部分路段較筆直、易讓駕駛加速，但陸軍二一砲指部前路段，路幅不寬且一旁有砲指部圍牆，會突然感覺道路縮減，加上該路段連接龍美、龍安路呈雙Ｔ字路口，兩個紅綠燈未同步連鎖，不僅時常塞車，車輛轉彎容易發生擦撞，居民多次要求拓寬改善，以減少車禍發生。

平鎮警方表示，此路段大多是擦撞或自撞車禍，車禍件數跟其他危險路口相比，並沒有特別多，經評估路況後，交通局將先把龍南路與龍安路、龍美路雙Ｔ字路口的交通號誌同步連鎖，提醒駕駛人注意路況及放慢車速。

軍方提供土地 預計年底完工

至於道路拓寬部分，經工務局、交通局多次與軍方協調，軍方同意提供九十六坪土地，該路段將可拓寬為廿三．五公尺，並新增龍南路至龍美路右轉車道、龍南路至龍安路右轉車道，改善長度約一○五公尺，完工後為雙向兩車道，另施作單側四公尺寬人行道，市府將一併辦理電纜地下化、改善區域排水工程，預計七月開工、年底完工，總經費約兩千萬元。

市府代拆代建 砲指部牆退縮

市長鄭文燦表示，此次會以代拆代建方式，協助退縮重建二一砲指部外牆及大門，讓道路空間更為寬敞，未來也將拓寬龍南路至大溪仁和路，初步估計總經費約十九億元，將由工務局先行規劃，以周邊公有土地優先辦理的方式推動，讓全線交通更順暢。

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