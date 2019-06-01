〈中部〉台中購物節7月登場 千家餐飲業響應

2019-06-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第一屆台中購物節將於七月登場，衛生局昨號召千家食安餐飲業響應，發起「千家食尚優惠」，包括鼎王麻辣鍋、春水堂、東東芋圓、伊莎貝爾等業者，邀請民眾到台中吃美味、呷安心，其中大滷桶更打出七折、嘉味軒九折、鼎王送豬肉盤半價等優惠及多家滿額送兌換券等，好康多多。

台中購物節暑假開跑，衛生局長曾梓展昨穿上廚師袍，與食藥處長邱惠慈邀請餐飲業聯合會及台中市七大餐飲公（工）會理事長宣示食安並共襄盛舉，號召餐飲業、烘焙業、飲料業及旅宿業等知名業者到場展示優惠產品，讓民眾一睹為快，及早安排旅程，也有大飯店提供住宿優惠，住好、吃安、玩得安心。

購物節有鼎王麻辣鍋、春水堂、大苑子、東東芋圓、大滷桶、金色三麥、伊莎貝爾、嘉味軒、歐克佬，都提供優惠，打出七折至九折、買一送一、滿額送及特價等超值優惠。

曾梓展表示，台中市餐飲、食品業準備好了！迎接七月十日至八月十八日購物節，創造「全城on sale！」串聯在地商圈、公協會、百貨、觀光等相關產業，主攻觀光旅遊與消費購物。

邱惠慈也說，只要在「台中購物節」優惠商家消費滿五百元就可登錄抽獎。還有餐飲業者「消費金額三倍計」優惠，除以實惠價格品嘗道地台中美食，還可以三倍利多的機會參加抽獎，中獎機會更大。

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