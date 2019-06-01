〈中部〉《台中》520暴雨仍打掃 東海學生會發起罷掃

2019-06-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕東海大學學生會昨天發起「罷掃」，抗議校方有六十年歷史的勞作教育不合時宜，連五二○豪大雨，台中市府已發佈大雷雨通知，學校宣佈戶外掃區放假，但室內掃區仍照常，讓學生冒雨到場打掃，不平等也忽視學生安全，已連署千封，提出二大訴求，要求改革。

籲勞教處在勞作開始前30分鐘公佈雨假資訊

「拒絕差別待遇，改革勞作教育！連署已破千，勞作快變遷！」東大學生會與罷掃學生昨日要求學校勞作教育改革，要求勞教處應在勞作開始前三十分鐘公佈雨假資訊，讓同學事先安排時間，並減少在雨天趕去掃地的危險；另不論是內外掃區都應統一執行雨假，不應忽視長途從宿舍到掃區過程所帶來的危險。

學生會發言人陳愷為表示，東海大學的勞作教育，直至今日已有一甲子歷史，令人質疑的是，現在的勞作教育，僅是大一學生打掃一整個學年，並將此勞動行為的評分，作為學生畢業的門檻。學生會會長陳彥宇表示，五二○暴雨造成校內水流湍急，校方未來應提前三十分鐘公佈雨訊，而且內外掃區要一致，同時勞作指導委員會也應加入學生代表。

學權部長夏炎強調，連署破千份要給傲慢的勞教處，校方教育同學應有同理心，現在的勞作教育是勉強維持、虛應，沒有規劃，學生會多次反映，現在已學習不到任何東西，只有痛苦、病態，呼籲不要漠視學生權益。勞作教育指導長卓逸民在場接受學生的陳情書。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法