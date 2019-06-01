〈中部〉《台中》葫蘆墩圳掀蓋飄臭 議員批市府擺爛

2019-06-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕豐原葫蘆墩圳掀蓋景觀工程風光啟用，市議員陳清龍昨在議會批評，盧秀燕市府團隊擺爛，未做管理維護，造成河內死魚、雜草比花還高等問題，引起地方反彈。市府回應，皆安排人力維護，並爭取中央補助強化維護能量。

豐原葫蘆墩圳流經市區，約四十年前加蓋作為停車場，一．二公里的水圳隱藏地底，前市長林佳龍團隊與居民等溝通，選定三豐路一段至三民路三百公尺試辦掀蓋，經費二．四七億元，若成效良好，再辦理三民路至博愛街掀蓋，打造豐原成為「水岸花都」。葫蘆墩圳一期整治工程，去年十月廿八日完工啟用，頗獲民眾好評與肯定。

陳清龍質詢說，他致力推動「水岸花都」，爭取掀蓋十年，總算踏出一步，第一期掀蓋工程去年完工啟用後，帶給豐原市區藍帶休憩環境，但盧秀燕團隊擺爛，近幾個月管理維護荒廢，造成河內死魚、雜草比花還高等問題，引起不少反彈。

陳清龍表示，近來網路瘋傳葫蘆墩圳設計錯誤、抽取地下水，其實它本來就是灌溉水源，配合水利會輪灌，沒水也不須抽取地下水，水撲滿可蒐集雨水備用，若真的有抽取水源，為何民眾常反映葫蘆墩圳沒水，掀蓋的前提是希望維持水圳原有的風貌。

水利局：爭取維護補助 除礫石改善臭味

水利局表示，葫蘆墩圳掀蓋啟用，皆安排人力維護，並爭取中央補助強化維護能量。日前停水期間淤泥產生臭味，將移除渠道內礫石，減少淤泥附著及淤積，可望改善臭味。另外，葫蘆墩圳為農業灌溉溝，枯水期採灌區輪流供水，渠道停止供水期間，沒有水是正常現象，日後也不再抽取地下水。

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