〈中部〉《台中》盧秀燕施政滿意度逾6成 議員提4罪狀打臉

2019-06-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕引述某平面媒體民調，指其施政滿意度獲六成二以上市民肯定。對此，市議員黃守達昨於臉書釋出影片，剪輯盧市長就職半年來的市政表現，批評市府所標榜的六成二滿意度，根本不符事實。盧秀燕則說，民調有高有低，會更加努力，繼續前進。

黃守達臉書貼出影片 批盧得罪各世代

黃守達在影片中列舉四大罪狀：市長換人空氣沒換新、廢除青年議會、刪減敬老愛心卡乘車補助、花博卡擺爛變廢卡。影片還穿插盧秀燕選前選後比較，盧「逢龍必反」的言行一目了然。

黃守達表示，四大罪狀從青年到長輩，從空污到花博，把各族群各世代都得罪光了，市民抱怨都來不及了，怎麼可能滿意？

黃守達表示，近日市府大動作引述民調，稱盧秀燕市長的滿意度獲六成二市民肯定；然而根據遠見最新評鑑結果，台中市首長施政滿意度「六都墊底」，甚至比許多非直轄的縣市低。盧秀燕如果不好好反省，恐怕年底將有人發起罷免。

盧：民調有高有低 團隊會更加努力

市府新聞局長吳皇昇表示，今年一至四月PM2.5平均值較去年同期改善二．三微克，空品不良天數也較去年同期減少約四成；青年議會轉型是給更多青年參與，並給青年更好的多元發展；敬老愛心卡每月一千點補助不變；花博開放市民、新住民及全球十二歲以下兒童免費入園，無須另外申辦花博卡，更為便民。

不同民調出現正反評價？盧秀燕昨出席活動受訪時表示，民調發表最近至少有兩波，是重要的參考，民調有高有低，民調不錯的時候，我們不會因此自滿；民調不好的時候，會深自檢討，更加努力改善，施政團隊上任五個月，會更加的努力，繼續前進。

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