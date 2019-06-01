〈中部〉寫追男友經驗 謝薰毅統測作文滿分

2019-06-01

〔記者陳冠備／彰化報導〕四技二專入學統測今年作文題目為反思「心動不如馬上行動」，讓不少考生表示難以發揮，彰化縣員林農工食品加工科學生謝薰毅，則寫出自身追男友經驗，「先思考、再行動」獲得閱卷老師的青睞，拿下二十四分滿分，而在其他項目她也表現不俗，以六一六分成績拿下全國食品群第四名佳績。

員林農工學生 拿下食品群第四名

謝薰毅表示，她雖然來自單親家庭，不過從小個性活潑、興趣廣泛，就讀員農時加入熱音社，組團「BLSTP」到校外表演，有時到晚上十點才回家，但家人從未阻止她玩音樂，她認為追求夢想同時也要對自己負責，因此每天分配好複習與練團時間，在學業上從未給家人擔心。

反思心動就行動 她不要速食愛情

謝薰毅說，今年統測作文題目反思「心動不如馬上行動」，難度頗高，她想起國中時遇見現任男友時的心動，雖然很想告白，但又想到心動就行動的話，可能會馬上變成速食愛情，因此透過朋友間了解這個人風評，再以朋友關係相處一陣子，思考兩人個性相容才告白，目前穩定交往邁向第四年。

她將這段經驗寫出，沒想到能獲得閱卷老師青睞，拿到作文滿分感到驚喜。由於她跟男友都很喜歡運動，未來朝運動營養師方向發展。

員林農工今年四技二專統測成績六百分以上有三人，除謝薰毅外，還有食品加工科學生張家菁以總分六二四分奪下食品群榜首，農場經營蚵謝姍儒以六二二﹒五分成為農業群第六名佳績。

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