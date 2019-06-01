〈中部〉台14甲翠峰段掏空封閉 趕今午搶通

2019-06-01

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台十四甲線合歡山公路指標十八．六公里翠峰路段，因連日豪大雨路基掏空，前晚路面出現大坑洞，公路總局埔里工務段緊急封路漏夜搶修，昨天一早也持續灌漿，但掏空範圍仍擴大，工務段則是變更工法，加派長臂怪手及調運鼎型塊、方型混凝土塊等機具和材料進行鋼軌樁打設與回填，希望能趕在今天午後搶通。

台十四甲線為中部高山地區往返南投、台中梨山、花蓮、宜蘭重要道路，正值高山杜鵑花季，遊客眾多，但目前翠峰路段封路管制，遊客無法開車抵達武嶺，也打亂不少遊客賞花或登山行程，但替代道路鄉道投八十九線力行產業道路，日前也因降雨路況極差，若非高底盤四輪傳動車輛，一般也不建議行駛。

牛尾社區土石流究責 水保技師現勘

此外，埔里鎮牛眠里牛尾社區後方山坡地於五一八及五二○強降雨期間發生嚴重土石流災情，居民質疑是三年前地主開發栽種咖啡等農作物釀災，二年前六月的豪雨即有出現小規模土石流，這次災情更嚴重，因此向縣府檢舉陳情，地主則堅持合法申請。

縣府昨委託水保技師現勘，釐清原因與責任歸屬，水保技師建議上方的坑溝或野溪一定要做妥善治理，否則後患無窮。上方除了私有地，還有國有財產署國有地及林務局林班地，吳姓水保技師發現在林班內即有一條坑溝向下流經私有地，詳細須再進行空勘確認，至於是否與坡地開發釀災有因果關係，將把現勘詳細資料帶回進一步釐清，會儘速完成調查報告。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法