〈中部〉曲冰橋嚴重淤積 地方盼廢武界壩

2019-06-01

〔記者佟振國／南投報導〕連日豪雨造成南投縣仁愛鄉萬豐村鄉道投八十三線重要橋樑曲冰橋河床嚴重淤積，幾乎已貼近橋身，兩岸民宅、農田岌岌可危，水利署等相關單位昨會勘決定緊急清淤，但地方質疑武界壩才是導致濁水溪及其野溪淤積禍首，要求廢壩，台電則表示，武界壩屬水力發電重要設施，存廢須審慎評估，現階段已將武界壩閘門向下打開六公尺加強排砂。

河床逼近橋面 排洪功能全失

仁愛鄉萬豐村曲冰橋完工已有廿六年歷史，為鄉道投八十三線銜接法治村武界部落重要橋樑，但五月連續豪大雨，目前注入濁水溪的野溪河床已經逼近橋面，橋樑排洪功能全失，一旦又遇強降雨，上游有較大的石塊或枯木卡住橋樑，橋樑極可能不保，而河床幾乎與兩岸住家、農田同高，居民生命財產也岌岌可危。

立委孔文吉辦公室昨邀水利署第四河川局、農委會水土保持局、台電及鄉公所、鄉代會現勘，鄉長吳文忠強力要求四河局及水保局應儘速加強清淤，而追究濁水溪及其支流野溪河床不斷淤積升高的原因就是武界壩。

質疑是禍首 仁愛鄉長提議廢壩

吳文忠強調，武界引水事關日月潭發電與觀光固然重要，但也不能犧牲上游居民的生命財產安全，希望台電研議廢壩，並加強處理武界壩及霧社水庫嚴重淤積問題。

台電將閘門增開6公尺 加強排砂

台電大觀發電廠土木組經理張立平表示，武界壩屬水力發電重要設施，存廢問題需由中央整體評估，現階段已將武界壩閘門向下增開六公尺，可加強排砂。

至於災後緊急清淤，四河局、水保局則同意由公所提報，但清淤所需的砂石暫置區，仍必須由地方政府協助取得私有地使用同意書才能施工。

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