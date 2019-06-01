〈中部〉雲縣國民運動中心 7月13日試營運

2019-06-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣國民運動中心已經完工，預計七月十三日試營運七天至十九日，期間各項設施免費使用；七月廿日起正式營運，至卅一日提供優惠，持月票 、季票等票卡八折、使用運動設施九折，公益時段供六十五歲以上銀髮族、五十五歲以上原住民免費使用。

斗六社口公園旁 3億興建

斥資近三億元興建的雲林縣國民運動中心，位於斗六市公正里中正路社口公園附近，是縣內首座結合休閒功能及運動健身的新型態場館，縣長張麗善昨與議員等人會勘。

試營運7天 免費體驗

營運廠商「凱格大巨蛋運動公司」簡報籌備進度及未來營運方針表示，已投資兩千四百五十萬元引進綠能智慧化的健身器材，將以創新思維提供多元服務體驗，成為雲林縣民全方位與複合親子同樂運動休閒重要場所，包括室內溫水游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等六大設施，還有幼兒體適能教室、飛輪教室、直排輪曲棍球場、攀岩場等特色設施。

國民運動中心為回饋鄉里，公益時段提供年滿六十五歲銀髮族、五十五歲以上原住民免費使用，另提供低收入戶及身心障礙民眾全天免費使用運動設施。

此外，縣議會李建昇昨在議會質詢表示，職棒「味全龍」隊重新組隊，正在尋找適合主場，斗六棒球場不僅場地、設備是全國最優，味全在斗六也設有工廠，爭取「味全龍」把斗六棒球場當主場，是名正言順、理所當然。

斗六棒球場爭味全龍主場

張麗善說，她一直與味全董事長魏應充有連繫，也曾陪他參觀過斗六棒球場，她認為斗六棒球場成為「味全龍」主場，「有機會、非常有機會。」

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