〈南部〉台南一中校長將退休 學生送2米人像拼圖

2019-05-31

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中今天晚上將舉辦畢業典禮，在校內擁有高人氣的校長張添唐（見圖右三，記者劉婉君攝），即將於七月底退休，應屆畢業生們將張添唐的人像融入典禮會場設計，要和校長一起畢業；最新一期的校刊更以多達十二頁的篇幅介紹「校長二、三事」，讓張添唐感動地說，「想要掉淚。」

張添唐治校自由開放人氣高

張添唐擔任台南一中校長七年，治校風格自由、開放，稱呼每一位南一中學生為「優秀青年」，也常以生活中的事物鼓勵學生保持正面、積極，不僅他自創的「添唐拳」，成為南一中特有的問候手勢，他激勵學生的「BOOK」、「三七四二」等口號，每位學生也都能朗朗上口，在學生間的超高人氣不言可喻。

二○二一年南一中將舉辦創校百週年校慶，為了讓新團隊有更充裕的時間籌辦，張添唐決定在七月底退休，結束在公立學校卅七年的服務，八月起接任私立瀛海中學校長，讓許多南一中學生相當不捨。而將和校長一起畢業的應屆畢業生，也由畢聯會製作張添唐人像拼圖，從畢業典禮前四十九天開始，一天一片，昨天由張添唐完成最後一片。

兩公尺大的拼圖人像由一中學生黃研倫繪製，典禮會場內還有以張添唐為模特兒的立體布置，而拼圖中，張添唐穿著卡其衣服、比出「添唐拳」，畢聯會成員毛閎昇表示，添唐拳和卡其制服都是南一中的精神象徵，是校長和畢業生們共同的回憶，一天一片慢慢拼湊起來，就像從高一新生到高三的茁壯，希望校長和畢業生都能帶著回憶繼續前進。

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