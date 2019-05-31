〈南部〉融入在地特色 台南137校打造創意遊戲場

2019-05-31

〔記者劉婉君／台南報導〕「兒童遊戲場設施安全管理規範」修正後，教育局盤點全市二○九所國小，有一三七校遊戲場需要改善，除將分三年逐批完成外，也將逐年告別傳統罐頭遊戲設備設施，要求各校融入在地特色，打造校園創意遊戲場，今年十一月底前，首批將有四十五校完成建置。

首批45校11月底前完成

教育局表示，二○一六年一月修正的兒童遊戲場設施安全管理規範，對遊戲設施之間的安全距離、地墊的厚度都有嚴格限制，盤點過程中發現，校園遊戲場常見需要改善的項目大多是塑膠地墊厚度不符新規定，或因時間太久而翹起等，因此自今年起將連續三年編列預算，以平均每年四十五校的速度，補助各校進行改善。

有別於其他縣市以共融為設計主軸，南市在符合安全規範的前提下，則強調加入在地元素，並減少使用塑膠材質，今年補助包括南區龍崗國小等四十五校，總經費二千五百萬元，平均每校五十五萬元，目前左鎮區左鎮國小及仁德區長興國小已經完成，最終目標將全面汰渙為創意遊戲場。

左鎮國小加入西拉雅文化

左鎮國小結合校內的草地運動場，以礫石取代原本的塑膠地墊，遊戲設施設計依據學生需求，加入當地的西拉雅文化特色，包括望高寮意象、西拉雅圖騰、搖晃吊橋遊戲等，遊戲場還有可移動式的不倒翁公仔，呼應以左鎮為拍攝場景的電影「不倒翁的奇幻旅程」。

長興國小百年老樹當主軸

仁德區長興國小以校內種植於日治時期的百年老樹列為主軸，設計兼具鑽爬、攀吊、體能訓練、社會化訓練的遊戲設施，不僅學童喜愛，也常有居民到老榕樹下聊天。

另外，其他學校的設計理念也涵蓋人文藝術、自然景觀、另類主題等三個方向，如大內國小採天文系列、學甲區有學校融入鴿笭文化、安南區則有學校採鯨魚造型做為呈現台江內海的元素。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法