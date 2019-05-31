〈南部〉高雄社宅動土 模型竟有「薩諾斯」

2019-05-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄首座、也是南台灣首座社會住宅「凱旋青樹」昨動土，因現場擺設復仇者聯盟的模型，其中有企圖征服宇宙的大反派「薩諾斯」而引起側目；主辦單位擔心無謂聯想，趕在市長韓國瑜到場前「清場」，確保典禮順利進行。

韓國瑜致詞時指出，社宅動土展現市府團隊為民服務的決心，政府存在目的就是要讓人民安居樂業，未來將推出多元居住輔助方案，提供有需要的市民更多選擇。

凱旋青樹位於凱旋路上，緊鄰鐵路綠廊與苓雅監理所，基地面積一六一三坪，預計建設兩棟大樓、各為十四與十三層，地下都是兩層，共二四五戶，其中卅％將作為弱勢與急難救助，七十％租給大學生、年輕受薪階級，搭配社區活動、長輩照顧等多元社會服務，落實市府老青共居、世代共好政策，預計二○二二年完工。

韓國瑜到場主持動土典禮前，與會人士注意到現場用積木堆疊的社宅模型上，有許多復仇者聯盟的角色，包括想要征服宇宙的大反派「薩諾斯」。由於征服宇宙是韓國瑜的名句之一，加上先前市議員想送薩諾斯手套給韓國瑜成為話題，薩諾斯積木頓時引起側目。

都發局︰廠商製作 已清場

都發局官員原本說明，那是委外廠商製作的，純粹希望儀式活潑，沒有政治意涵；後來可能擔心被誤會，仍委請工作人員在韓國瑜到場前，把復仇者聯盟角色全部「清場」。

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