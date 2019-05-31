〈南部〉傳官員博上位 交韓「暗通前朝」名單

2019-05-31

〔記者黃佳琳、王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜日前參加議會總質詢時，指證歷歷稱市府有官員仍在為「前朝」服務及在暗中指揮事務官籌劃「打韓小組」；據悉，會讓韓國瑜這麼有「底氣」的原因，是有官員向韓輸誠，繳了一份名單給韓企圖搏上位。

總質詢後人事將動大刀

韓國瑜就任高雄市長後，政見一再跳票、政策論述也天馬行空，但他不反省自己，反而將責任歸咎前朝和中央在卡他。韓國瑜廿八日公開指出，「有些公務人員被符號風氣感覺帶著走，但公務人員是對國家效忠，不是為某人服務」、「總質詢後會調整市府一、二級高階主管，也呼籲內部官員為市政打拚」等話。據知情人士透露，韓國瑜已掌握一份特定名單，準備在議會總質詢後「動大刀」。

為升官指控恐挾私人恩怨

據了解，該份名單是市府某二級主管（處長級）人士「輸誠」給韓國瑜，主因是該主管已在原職位多年未調整，但同期甚至後期的同事都已一個個高升，眼見自己還在原地踏步，於是趁韓主政後缺糧缺馬，近期主動向韓提供這份名單，指控自己的同事和長官仍和前朝有往來。

韓拿到名單後如獲至寶，於是才會有「底氣」，落實他在議會公開指責前朝官員指揮事務官打韓，或是仍有市府官員替前朝官員服務的指控；但名單的真實度、是否有私人恩怨在其中，應該只有當事者自己知道。

韓︰正常調動不是秋後算帳

此外，高雄市政府人事在市議會總質詢後將有一波調動，被外界質疑動機，高雄市長韓國瑜昨天表示，希望是健康、正常調動，絕對不是秋後算帳，也沒有「忠臣名單」，他不來這一套。

韓國瑜指出，總質詢過後，人事調整勢在必行，如果有少數公務人員，始終是以個人崇拜、政治利益為導向，或搞小圈圈，他覺得這樣的公務員應該要被調整。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法