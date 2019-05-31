〈南部〉台東多場鐵人3項 副議長籲收路權費

2019-05-31

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會定期會縣政總質詢最後一天，議長吳秀華、副議長林琮翰分別就高齡化社會、運動觀光議題質詢，吳秀華要求縣府提出因應人口老化的作法，林琮翰則要求鐵人三項賽事向主辦單位收取路權費。

吳秀華說，台灣進入高齡化社會，台東縣人口數逐年下降，目前只剩廿一萬多人，很多鄉村面臨人口凋零危機，到部落一看，只能感受到老人、空屋、小孩還有狗，根據雜誌調查及評估，未來台東縣十六鄉鎮市中有十六個「家鄉恐消失」，建議縣府要更鼓勵地方創生、拓展老人公共交通服務、餐食服務及醫療服務等。

縣長饒慶鈴指出，台灣人口老化、少子化無法逆轉，而鼓勵生育緩不濟急，因此會要求地方「少蓋硬體」，往「健康城市」方向邁進，也就是推動健康、年輕老人照顧較老的老人。

此外，台東縣每年都舉辦多場鐵人三項賽事，吸引不少國際選手參加，林琮翰指出，鐵人三項活動在提升台東知名度同時，也造成交通管制等民怨，且國際賽事選手報名費高達五千至一萬元，以一場國際賽五千位選手報名來算，報名費收入高達兩千五百萬元，縣府卻沒有半點收益，要求比照台北、花蓮收取路權使用費，或把權利金用於社會救助項目。

交通及觀光發展處長江慧卿說明，兩家主辦國際鐵人賽事的公司這次將回饋台東五十萬元，讓台東市增加一場熱氣球光雕活動，活動時間為八月十六日晚間。

縣府亦指出，推展運動賽事主要是希望吸引觀光客到台東消費，是否收費還必須整體評估。

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