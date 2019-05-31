〈南部〉屏東樂樂養雞場 黃國昌爆違法分場經營

2019-05-31

〔記者簡惠茹、羅欣貞、葉永騫／綜合報導〕屏東縣樂樂養雞場長期發出惡臭，立委黃國昌再爆養雞場違法分場經營，農委會從二○一五年持續要求屏東縣政府改善，但是屏縣府擺爛不作為，開養雞場的是議員，所以沒人敢動嗎？要求本週依法廢止許可；農委會主委陳吉仲表示，「今天就會跟屏東縣政府連繫」。

同時批評屏縣府擺爛不作為

立委黃國昌昨天質詢表示，屏東縣議員周碧雲在枋寮鄉的五個雞場，每場養六萬隻，不但發出惡臭困擾鄉民，而且違反畜牧法的規定，應該合併計算飼養規模，超過八萬隻就有廢棄物清理法問題、超過十萬隻就有水污染防治問題，農委會不斷發函屏東縣政府改善，屏東縣府卻擺爛不作為，「我們還是法治國家嗎？」。

枋寮鄉長：已廢止登記證行政處分

枋寮鄉長陳亞麟昨天透過臉書說明，針對養雞場臭味，五月二十日已做出「廢止該五場農業設施容許使用同意書及畜牧場登記證」行政處分，並準備針對環境污染部分開罰。

縣府：業者提變更 公所未進行初審

屏東縣農業處長黃國榮昨天打電話給陳吉仲，說明養雞場後續處理關鍵在於業者提出的容許使用變更申請，但鄉公所迄今未進行初審，縣府十度已催辦。

黃國榮表示，枋寮鄉公所雖曾於五月二十日函文縣府，但該紙公文並非行政程序的初審，縣府無法做最後的裁定。

縣府又說明，縣府二○一五年曾對養雞場其未申請即變更設施開罰二十五萬元，隔年農委會至養雞場會勘，要求業者限期改善，再依法補提變更申請，場方於二○一七年向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許申請，但公所都沒有啟動初審；期間環保局曾針對雞場查處臭味開罰十萬元，業者提起行政訴願結果勝訴，環保局只得撤銷罰單。

議員周碧雲將邀黃國昌到場指導

遭指控的民進黨籍縣議員周碧雲昨天發出邀請函，請黃國昌蒞臨養雞場指導，她會全程陪同，「希望黃國昌查清楚，不要只聽片面之詞」。

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