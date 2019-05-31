〈南部〉台灣好行台南「西濱快線」 6月28日上路

2019-05-31

〔記者楊金城／北門報導〕「台灣好行」鹽鄉濱海線公車去年底停駛至今，新路線台灣好行「西濱快線」將於六月廿八日啟航接手，共十三站，帶遊客拚觀光。

週五、六、日、一 國假行駛

「台灣好行」西濱快線規劃每週五、六、日、一和國定假日行駛，一天兩班次往返，票價、一日遊套票尚在研擬中。起站新營，經鹽水、嘉義布袋遊客中心、布袋商港、高跟鞋教堂、北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、井仔腳鹽田、三寮灣東隆宮、將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、七股鹽山、終點站七股台灣鹽博物館，共十三站；發車時間為新營站上午十點四十分、下午兩點卅分；台灣鹽博館下午一點、下午四點四十分。

取代去年底停駛的鹽鄉濱海線

雲嘉南濱海國家風景區管理處於二○一二年開辦「台灣好行」台南鹽鄉濱海線，是唯一串聯嘉南必遊景點嘉義故宮南院、東石漁人碼頭、布袋好美里3D彩繪村、高跟鞋教堂和北門水晶教堂「雙教堂」路線的觀光公車，受到遊客好評，為因應旅遊方式和爭取市場，一度改為郵輪式列車經營。但叫好不叫座，嘉義客運營運鹽鄉濱海線至去年底停駛。

雲管處長徐振能今年初與市府交通局、新營客運溝通協調，爭取再開新路線的台灣好行「西濱快線」；「西濱快線」路線景點和原鹽鄉濱海線景點有所不同，但保留高跟鞋教堂和北門水晶教堂「雙教堂」景點。

為行銷「西濱快線」，遊客先在雲管處臉書粉絲團「雲嘉南好好玩」貼文底下留言「揪好友遊西濱，體驗DRTS（需求反應式運輸服務）」，找兩位好行夥伴並分享「西濱快線」文章，雲管處將在六月廿一日抽出十位幸運粉絲，可號召親友組團共遊西濱快線，搭車時間是七月一日至十二月一日止的週二至週四。

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