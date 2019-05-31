〈台北都會〉《端午節休假不同調》北農祭折價券 蔬菜公會承銷人不滿

2019-05-31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司與蔬菜公會今年端午節休假不同調，北農僅休六月九日、十日兩天，公會決議八日至十日連休三天，早在去年雙方便協調好休假時間；未料，北農竟發出公文，只要六月八日參加拍賣、有交易實績承銷人將發折價券，此舉讓蔬菜公會及市場承銷人相當不滿，認為北農並未溝通就直接公告施行，根本就是想搞對立！

蔬菜公會批北農想搞對立

北農、蔬菜公會休假不同調，近日甚至在拍賣時間輪流廣播交火，實際上今年的休市期程去年已定案，蔬菜公會也排定這三天為端午自強旅遊活動；如今端午節將屆，北農以發折價券當誘因，吸引承銷人參加拍賣，每人能領「農的傳人商店」、「第一批發市場福利一、二店」二百元折價券。

蔬菜公會承銷人高達千人，占所有承銷人三分之一，蔬菜公會理事長林長平表示，北農沒事先討論就逕自公告訊息，如今事情爆發後才發現，北農竟在四月十九日「北農承銷人申請登記及管理要點」新增該獎勵辦法，但這一個多月時間，北農從未溝通，質疑北農早有預謀以誘因讓承銷人參加拍賣。

北農︰鼓勵承銷人參加拍賣

北農總經理翁震炘表示，市府希望有獎勵辦法，鼓勵承銷人當天參加拍賣，雖然事前有與產地溝通，也了解當天的到貨量，但花果類、葉菜類沒辦法久放，仍盼承銷人踴躍參與。

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