〈台北都會〉基隆大武崙工業區排水工程 動工

2019-05-31

〔記者俞肇福、周湘芸／綜合報導〕二○一七年六月二日的豪大雨，基隆市武崙溪上游的邊坡堤防毀損，導致溪水外溢至大武崙工業區，廠商損失慘重，經市府爭取後，中央同意補助八千四百多萬元進行大武崙工業區強化周邊排水工程，昨天舉行開工典禮，預計明年四月完工。

基隆市長林右昌表示，強化排水工程動工，工業區廠商都很高興，市府在議會的支持下也編列一千五百萬元配合中央共同推動，他並向中央喊話，盼中央對工業區的政策更有彈性，因地制宜地給予獎勵；大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵表示，廠商會努力掙錢，以更多稅收回報政府的公共投資。

另外，日前的強降雨，造成八里區台15線中華路二段至關渡大橋之間有多處積水，立法委員呂孫綾昨天邀集公路總局、市府水利局會勘，決議增加該路段的排水口建置，強化涵管連接下游排水系統的排水量，避免淹水再發生。

呂孫綾說，八里區台15線臨海，部分雨水下水道受到潮汐影響，造成淹水情況加劇；八里區公所指出，因為部分排水口過小或淤積，雨水無法流入排水溝，再加上部分區域道路側溝沒有涵管連接下游的排水系統、或涵管內有懸掛管線或橫越管，導致通水斷面不足、排水緩慢。公路總局和水利局同意協助改善排水箱涵、人行道管溝狀況。

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