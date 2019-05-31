〈台北都會〉《新北》百處老人共餐 每年補助5千元

2019-05-31

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員何博文等人昨天在市政總質詢中，要求市府補助老人共餐，市長侯友宜宣布，最慢從今年十月起，對於一週至少辦理老人共餐三次以上的單位，提供每年五千元的獎勵金，每月一次提供惜食分享或地方農特產品的蔬菜水果。

最慢10月起提供獎勵金

侯友宜上任後，對於前市長朱立倫任內沒有同意的「紅包」一一解禁，包括失業勞工子女就學補助比照軍公教人員、老人卡可搭乘捷運、垃圾袋降價、清潔隊員獎金全面發放八千元等；連續四天的民進黨團質詢，侯友宜頻頻釋出善意，日前同意補助中低收入戶施打輪狀病毒疫苗，昨又同意獎勵老人共餐。多位民進黨籍議員肯定說，侯友宜施政沒有黨派之分，為民謀福「接地氣」。

新北市鼓勵老人共餐，推動近八年來都強調使用者付費，民進黨團總召何博文、市議員李坤城、周雅玲、鄭宇恩、鍾宏仁、張志豪、彭佳芸及廖宜琨等人，廿八日質詢時曾要求補助，侯友宜當時答說，全面補助恐造成財政負擔，還要研議合適方案。

須一週至少辦3次共餐

昨天總質詢，何博文再爭取老人共餐補助，侯友宜表示，全市約有九二七處老人共餐據點，將針對一週辦理共餐三次以上，長期經營的共餐點給予鼓勵，粗估約有一百處，提供每年五千元的獎勵金並表揚，同時提供惜食分享的蔬果、地方農特產；何博文要求至少每月提供一次惜食蔬果或農特產，侯友宜也允諾辦理。

社會局長張錦麗表示，老人共餐的一年五千元獎勵金，不會使用市府的預算，會用民間資源、捐款，將對共餐點進行普查，最慢十月表揚持續高比例共餐的據點。

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