〈台北都會〉《議員再提朱立倫「願意重啟核四」》侯友宜：核四議題已不存在

2019-05-31

〔記者何玉華／新北報導〕前新北市長朱立倫曾表示，二○二○若當選總統，「願意重啟核四」。民進黨市議員昨天在總質詢中，詢問市長侯友宜的態度，侯脫口說出「那也要他（朱立倫）當選啊！」這段話引起大家側目；侯強調，核四燃料棒已經送回美國了，核四已經是不存在的議題。

侯：核四燃料棒已送回美國

民進黨籍市議員李坤城、周雅玲、何博文等人，昨天追問侯友宜對於核能發電的立場，侯表示，核安最重要，但也不能缺電，如果市民反對重啟核四，他一定站在市民的立場，以市民的生命財產安全為重，但能源政策是中央政府主導。

支不支持重啟？脫口說「也要朱當選」

周雅玲問說，朱立倫曾表示當選總統後願意重啟核四，如果朱當選總統，屆時身為新北市長的侯友宜支不支持重啟核四？侯友宜答詢時脫口說出「那也要他當選啊！」語畢，議事堂內眾人議論這句話的「特殊含意」。

李坤城關切核一廠的室外乾式貯存場問題，侯友宜表示，核一室外乾式貯存場的水土保持證照由地方審核，他會負起責任，要求用最嚴格的標準審查，市府已提出四點要求請台電公司改善，目前還在等台電的改善計畫，只要經水保專家審核通過，市府不會卡關。

侯友宜並說，台電不能把新北市當成核廢料的最終貯存場，市府也希望能把戶外乾貯場改成室內；李坤城認為，新北應堅決反對設置核廢料貯存場，侯回應說，「我的立場和你一樣！」

另外，中研院團隊監測發現大屯山有週期性的活動，可能是活火山，何博文表示核一、核二廠距離大屯山不遠，萬一火山爆發，核安令人憂心，民眾要逃往哪裡？

侯友宜表示，核電廠在活火山旁邊確實是高風險，核一廠也在斷層帶上，日前下大雨，他就很擔心山坡坍方會壓倒核廢料而流入溪流，但他身為新北市長一定會守護市民安全，不論核一廠除役、延役以及核廢料貯存問題，希望中央把能源政策講清楚，把最終核廢料處置場所的方向規劃出來，要對新北市民負責任。

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