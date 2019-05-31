〈北部〉《「認中國父母」風波》館長捐出60萬嗆議員：自稱賣國賊即可

2019-05-31

〔記者鄭名翔、周湘芸／綜合報導〕苗栗縣南庄國中日前因收中國酒商六十萬元捐款，引發爭議，苗栗縣議員鄭聚然公開說「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽！」網紅「館長」陳之漢前天開嗆要給鄭十萬元，要鄭叫他「三天爸爸來聽」，鄭昨回嗆，「只要館長用自己的錢捐六十萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸。」陳昨晚在臉書霸氣PO出捐款證明，表示「六十萬元我捐了，爸爸不用叫了，你自稱賣國賊即可。」

南庄國中接受獅頭山勸化堂轉介中國酒商捐助營養午餐六十萬元，於捐贈儀式上舉紅布條合影，對方要求將布條上的「中華民國」遮蔽，引發輿論譁然，校方遂將捐款退回。

事後，縣議員曾玟學在議會上對此事表示，台灣珍貴的民主、自由不是金錢能取代，不能隨意認賊作父、給錢就當爸媽；鄭聚然不以為然地發言，「只要南庄國中小朋友福利好，我不管什麼統戰，誰給我錢誰就是爸媽！」引發各界議論。

陳之漢於前天在臉書怒嗆鄭聚然「給你十萬元，叫個三天爸爸來聽聽阿，敢不敢？」目前人在國外的鄭聚然昨不甘示弱回嗆「只要他用自己的錢捐六十萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸。」

昨晚，陳之漢在臉書再嗆說，「六十萬我捐，不過你就是個賣國賊，爸不用叫了，爾後你自稱賣國賊即可。」並PO出捐款證明，表示「我已經簽名，如果學校聯繫完成，六月五日就會出款。」

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