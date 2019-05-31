〈北部〉《苗縣》司馬限部落永久屋恐破局 原民中心挨批

2019-05-31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉中興村司馬限部落五十一戶組合屋已超過使用年限，出現地板龜裂、天花板潮濕塌陷狀況，慈濟基金會已允諾協助重建永久屋，卻可能破局；山地原住民縣議員黃月娥於昨天議會總質詢批評縣府原住民事務中心，未做好溝通、協調，致族人權益受損。

原民事務中心主任陳世省受訪表示，慈濟允諾協助重建永久屋，以「合法、安全」為前提。組合屋現址用地為丙種建地為合法，地質經鄉公所委請鑽探也安全，但慈濟還是希望能在苗栗市、公館鄉或大湖鄉等平地興建，族人不願離鄉背井，使得援建計畫卡關。

黃月娥說，慈濟願意協助重建永久屋，是縣長徐耀昌帶隊前往花蓮拜會證嚴法師而得，鄉公所也花了二百萬元進行地質探勘；慈濟希望蓋在平地，與族人意願違和，但原民中心應扮演好居中溝通、協調角色，不是讓計畫因意見相左就破局。

陳世省則說，他為此事勤走部落，除了慈濟援建，也研擬社會住宅，或申請原民會綜合發展基金興建等方式，但大多族人認為，不僅無法擁有產權也需攤付租金或貸款，不如原地自蓋，擁有真正屬於自己的家；對於弱勢族人也會爭取中心協助。

另，黃月娥與平地原住民縣議員楊文昌都盼縣府能將原民中心「恢復」為一級局處，不要因「低人一等」連帶影響原民事務推行。縣府秘書長陳斌山受訪表示，縣府礙於編制，僅能有廿一個局處，雖原民中心為二級，但縣府一樣重視，且已透過桃竹竹苗區域治理平台，提請中央，將中心主任職等升為十職等。

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