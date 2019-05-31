〈北部〉頭份增設北橫交流道 納五楊延伸可行性評估

2019-05-31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕交通部高速公路總局研擬中山高速公路五楊高架道路延伸至苗栗縣頭份，但地方憂心恐讓現今的頭份交流道更為壅塞，頭份市長羅雪珠遂提議，於縣內北橫公路起點處增設「頭份北橫交流道」，不僅紓解車潮，更能銜接各重要公路系統，獲高公局採納，已納全案可行性評估，為打通頭份交通動脈往前邁一大步。

中山高頭份交流道匯集頭份、竹南、三灣、南庄、造橋等地區車潮，尤其逢上下班尖峰時段，許多往返新竹科學園區的上班族，總是塞在交流道口的平面道路台一線（中華路）上，不僅令用路人抱怨連連，也成為頭份市民「長久心中的痛！」

五楊高架延伸頭份 縣民憂壅塞

高公局正進行中的中山高五楊高架延伸至苗栗頭份的可行性評估案，苗栗縣民固然喜見五楊高架能延伸至苗栗，但也擔心更多車潮湧入頭份交流道，會使地方交通更為壅塞混亂。

距頭份交流道4公里 符設置規

羅雪珠遂提出於縣內北橫公路增設頭份北橫交流道方案；羅雪珠指出，已通車的北橫地下道路段，為可行性且適當的建置地段，距離頭份交流道約四公里，聯絡道路有雙向四車道，符合設置規範，且可直通台三線、台一線、台十三線等重要公路系統，又可銜接台一己線至國道三號，將可建構完善的運輸網路。

羅雪珠表示，此提案於五月廿日在高公局召開的審查會議中提出，獲得中央支持，將此案納入現進行中的五楊高架延伸案的可行性評估中，未來會持續爭取支持，期盼能盡快傳來好消息，打通苗北地區的交通動脈。

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