〈中部〉台中美國學校7生 世界機器人賽奪銀

2019-05-31

〔記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕都是台灣之光！台中美國學校七名學生前進土耳其挑戰FLL（FIRST LEGO League）機器人世界公開賽，摘大會結構設計獎第二名佳績，學生興奮持國旗上台領獎，總統蔡英文也致賀電肯定他們高舉國旗為國爭光的表現；弘光科大餐旅系五位師生參加馬來西亞世界名廚菁英賽奪大會總冠軍，助理教授鄭錦慶更在中式點心組獲大會最高分，勇奪個人賽總冠軍。

台中美國學校學生包括顏晟安、呂文昊、石昕祐、林仕穎、林宥辰、林士紘、莊少齊等七人，日前代表台灣前進土耳其，與超過五十個國家、九十三支隊伍競技，除要設計機器人與程式模擬完成太空任務外，更要提出解決太空問題的研究報告等。

為了解太空人實際面臨的難題，學生甚至寫信向美國太空總署求教，獲提供不少太空人的實際感受，提出結合VR虛擬實境技術助太空人解決思鄉病等難題。

在挑戰機器人任務前，團員才發現機器人斷臂以致表現失常，仍以只用一組馬達卻能連帶完成三項指定任務的節能且高效率設計，奪機器人結構設計獎第二名。

弘光科大餐旅系帶隊的鄭錦慶表示，大馬主要信奉回教，比賽禁用豬肉或豬油，他改採雞肉、海鮮、素食設計中式點心，更用玫瑰花粉、紅麴、竹炭粉等天然食材當上色的原料，做出玫瑰花、老虎、老鼠等造型「花籃錦繡」作品，奪得總冠軍。

餐旅系講師黃志雄用台灣本土的紅麴、紫地瓜粉、芒果乾、洛神花乾等製作歐式麵包，讓台灣食材躍上國際舞台，摘烘焙麵包特金；大二學生林心妮也在烘焙西點獲得特金；另大二學生陳敏傑、劉育成在中式主菜各奪金摘銀。

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