〈中部〉《台中》大甲火車站跨站天橋停擺 市府：結構鑑定

2019-05-31

〔記者張菁雅／台中報導〕大甲火車站跨站天橋去年五月動工，原訂今年二月完工，但目前仍停工中。市議員施志昌卅日質詢時表示，跨站天橋是縫合大甲市區發展的重要建設，竟停擺數月仍未完成，是有弊案？還是「逢龍必反」？建設局長陳大田解釋，停工是因承包商基於安全考量，提出暫緩施工，進行結構鑑定，鑑定報告預計今天出爐，將在檢討方案與契約相關規定可行性後儘速施工。

原訂2月完工 民眾質疑「逢龍必反」才停工

施志昌表示，由於車站與鐵路分割大甲市區，從大甲火車站後站走到前站，需要近半小時，地方一直期待興建大甲火車站跨站天橋，前市府也編列預算四千六百五十萬元，去年五月動工，完工後，民眾從後站到前站只要幾分鐘，也能紓解甲后路地下道塞車，大大提升交通便利性。

施志昌指出，跨站天橋原訂今年二月完工，但目前卻是停工狀態，民眾不斷向他反映，工程到底發生什麼事？甚至有人質疑工程是不是有弊案？還是新市府「逢龍必反」？

考量跨度安全廠商申請鑑定 報告今出爐

陳大田表示，大甲車站跨站天橋為前站、後站通行便道，跨站跨度近五十公尺，寬度近四公尺，中間設計不落墩，但廠商施工審慎，因安全考量，主動向台中市結構技師公會申請鑑定，鑑定報告書預計今天出爐，等收到鑑定報告，將在檢討方案與契約相關規定可行性後儘速施工。

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