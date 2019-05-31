〈中部〉3億雙襪轉單？社頭業者：只聽說

2019-05-31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕日前有媒體報導，因為中美貿易戰造成轉單，讓社頭可能迎來三億雙襪子的訂單！這個消息這幾天在社頭引起諸多議論，當地織襪業者普遍抱持「懷疑態度」，並表示迄今都沒有人接到這些「大單」。

據了解，台灣區織襪工業同業公會理事長魏平儀在接受雜誌訪問時，說出「三億雙襪子」之說。報導中說道，因中美貿易戰開打，有一筆美國市場三億雙的運動襪訂單，原本下單給中國，現在急著要全部轉移到其他生產地，台灣就是其中之一，客戶已經給他型錄，就等著打樣估價。但在報導刊出後，魏平儀沒有再進一步說明。

由於三億雙襪子算是「天量」，一名織襪業者說，如果這是真的，現在就要準備進原料，等到接到訂單時再下訂，已經來不及，猜測可能有廠商試探台灣「接單能量」，結果媒體一報導就「生米煮成熟飯」，但實情卻是「八字都沒一撇」。

上蕎織襪董事長張晉章說，要接到單才能算數，依產品屬性來說，一般平價襪可能轉單到中南半島，至於韓國已跟美國簽有FTA，報價一定比台灣更有競爭力，美商為何要下單在台灣？目前中美貿易大戰開打，對台灣是機會，但織襪業者能否靠這次機會提昇自我實力，這才是重點。

「台灣黑狗兄」、「OH9」品牌襪負責人李東林也說，三億雙這種「天單」根本還沒成形，台灣的業者面對國際競爭，只有把實力打穩，才能靠群聚的力量把單子穩穩接住。

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