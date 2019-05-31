〈中部〉台14線施工 往清境、合歡山交管

2019-05-31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台十四線埔霧公路，人止關路段日前坍方落石砸毀兩部車，公路總局埔里工務段將從今日起到六月廿八日進行邊坡保護工程，假日不施工，平日白天每管制廿鐘放行十分鐘。由於該路段是通往清境、合歡山必經道路，清境農場人員表示，盼在暑假之前完工，降低對觀光業的衝擊。

今起至6 月28日 平日白天管制放行

本月十六日傍晚台十四線73K+500人止關路段，在兩座明隧道之間，有兩部車被落石砸毀，所幸車內駕駛和乘客無大礙。

埔里工務段等到山上天氣較穩定後，從今日起展開邊坡保護工程，工期預定到六月廿八日，段長黃陳全表示，邊坡上還有一些浮動石頭，會先清理再掛網保護。

黃陳全也說，由該於路是通往合歡山、清境及太魯閣、武陵農場的觀光要道，因此考量觀光需求，假日不施工，僅週一到週五施工，施工期間每天上午九時到下午四時實施交通管制，即管制廿分鐘放行十分鐘。對遊客或山上居民多少會造成不便，為了道路安全只能請大家共體時艱。

清境農場人員昨日表示，由於六月是清境的淡季，交管對清境的觀光業者影響會小一點，但希望工程不要延宕，否則到暑假還在施工並交通管制，真的會衝擊清境的觀光業。

立委馬文君昨日也趕在人止關邊坡保護工程開工前，與仁愛鄉長吳文忠現場會勘，並聽取埔里工務段的簡報，工務段提出多項改善方案，近程有邊坡保護工程，長期有易坍處設明隧道或是設防落石、防落網等方案。

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