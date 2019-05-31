〈中部〉彰化偏鄉密醫橫行 侵入醫療3年37件

2019-05-31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明有健保，密醫照樣橫行！彰化縣衛生局三年來查獲卅七件侵入性密醫行為，主要集中在比較缺乏醫療資源的西南角偏遠鄉鎮，其中以密醫打針、齒科治療居多，而密醫常因接觸、共用不潔針頭後，造成感染C型肝炎等疾病，損害偏鄉民眾健康。

老密醫 靠口耳相傳攬客

衛生局長葉彥伯表示，雖然台灣已有全民健保，但無牌密醫仍然存在，目前密醫有分兩種型態，一為傳統的老密醫，雖然沒招牌，卻在固定地點以及靠著口耳相傳行醫；另一種則是新型態的密醫，巡迴全台行醫，以類似直銷方式來拉客。

新密醫 巡迴全台像直銷

目前彰化縣所查獲的密醫案件當中，新舊型態都有，而收費比起健保來說，也並不便宜，但主要是在偏遠地區，醫療資源取得較不方便的地方，其中不乏是相中民眾希望能求取偏方的心態。

打針、拔牙最多 易染C肝

彰化縣衛生局三年來所查緝卅七件當中，以找密醫打個營養針、拔牙居多，分別是打針十五件、齒科十六件、針灸四件、放血二件，除了密醫是無照看診以外，最容易發生問題就是共用不潔針頭後而造成的感染問題，

葉彥伯說，曾查獲密醫當中，患者都是因為聽聞「拔牙不疼」而來求診，實際追查其拔牙技術，並無特殊之處，純粹就是這些密醫靠著「話語術」，讓民眾相信「拔牙不疼」，心理作用大於實質效果。除此之外，也有不少案件顯示，許多民眾為了治病，抱著尋求偏方的心態，四處打聽，就算密醫沒有掛上招牌，照樣抱著現金來求診。

葉彥伯強調，密醫潛藏的危險，不只是無照看診，更可能因為共用不潔針具而造成感染，其中包括易感染C型肝炎，由於密醫沒有病歷表，未來將把查獲密醫的高風險地區，列入擴大篩檢範圍，希望彰化縣能在二○二五年之前，達到根除C肝的目標。

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