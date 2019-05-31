〈中部〉大雨即淹 大埤田子林段將先疏濬

2019-05-31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林大埤鄉聯美村田子林段上百公頃農田因地勢低窪又位處「水尾」（台語意指排水尾端），主要排水幹線水流無法排出，每遇大雨即成汪洋一片，村民怨聲載道，雲林縣長張麗善昨天實地會勘，允諾先疏濬、改善原有輔助排水的補排治標，並積極爭取中央補助改善主要排水幹道治本。

配合改善補排 雲縣府先治標

大埤聯美、吉田村是縣內重要蔬菜種植區之一，但因地勢低窪又位在水尾，每遇大雨即成水鄉澤國，尤其是位在北港溪鎮平堤防旁田子林段上百公頃農地淹水情況更嚴重，多位農民無奈說，去年八二三大雨防汛道淹水及腰，農田淹到胸部，主要原因就是堤防內農田地勢比北港溪低，遇大雨為免溪水倒灌而將水門關閉，卻又造庄內排水田子林小溪水流排不出去，上百公頃農田成滯洪池。

縣議員蔡東富、大埤鄉長林森寶等人表示，聯美田子林段是重要蔬菜種植區，一期稻作收成後栽種蔬菜，只要淹水不僅農作「去了了」，村民生命財產也飽受威脅。

主要排水整修治本 盼中央補助

縣府水利處長許宏博指出，田子林段主要排水幹線及補排是簡易土溝或漿砌卵石構造護岸，雜草叢生且崩塌損毀嚴重影響排水功能，水位高漲時又無法排放，造成淹水，主要排水田子林小溪主幹線改善經費約需四、五千萬元。

張麗善指出，田子林段水患改善，治本的主幹線整治，縣府將積極爭取中央補助，短期治標將先改善現有三百公尺補排及田子林小溪疏濬，另在汛期期間遇有大雨、颱風警報時，也預佈大型抽水機，降低淹水災害。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法