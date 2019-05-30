〈南部〉身心障礙生「水陸兩棲」 兩屆特奧奪3金

2019-05-30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大長期照顧系的曾怡瑄，雖有智能障礙，但對於運動競技苦練不懈，努力突破自我極限，代表台灣參加兩屆夏季特殊奧運，在游泳與田徑等項目勇奪三金二銅，「水陸兩棲」的優異表現贏得讚賞，獲教育部頒發特殊教育學生獎助學金。

獲教部頒發特殊教育學生獎助學金

目前就讀長期照顧系二年級的曾怡瑄，課業學習雖然跟不上同儕，但沒有因此放棄，侷限自己的發展，反而在擅長的游泳、田徑方面找到成就感，且表現傑出，被選為中華台北特奧選手，更擔任授旗典禮代表。

曾怡瑄在今年夏季特殊奧運，百米短跑與四百公尺接力等項目奪得金牌，在四百公尺個人賽也拿到銅牌，表現傑出。她也參加過二○一五年夏季特奧的游泳項目，在兩百公尺混合式勇奪金牌，一百公尺蛙式獲得銅牌，水陸兩棲的表現，相當精彩。

華醫昨天頒發特殊教育獎助學金，表揚一百五十四位身心障礙生，獎助學金從一萬至四萬元不等，總額逾三○六萬元；典禮在圖書館旁的開放空間舉行。

調理保健技術系應屆畢業的曹逸凡有多重障礙，小時候因腦膜炎導致視神經萎縮，僅剩右眼矯正後勉強有○．一的視力，但他仍奮發向上，並未放棄自己。

卅九歲的曹逸凡說，比一般生多花四、五倍的學習時間，到社會工作後，受限於自己的狀況，轉而從事視障按摩，並考取華醫，專業進修。他已考取生物醫學研究所調理保健組，將於華醫攻讀碩士學位，在自己專精的領域繼續深造。

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