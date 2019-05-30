〈南部〉國民黨左楠立委初選 不到1%輸黃昭順 張顯耀控舞弊

2019-05-30

〔記者蔡清華、葛祐豪／高雄報導〕國民黨左楠立委初選結果出爐，以不到一％差距落敗的前立委張顯耀昨天指控初選舞弊，民調竟如熟悉國民黨務與地方選情人士預料「被做掉」，以「電話民調受訪遭提早掛掉」、對手黃昭順散布「當共諜無罪？」汙衊資訊，里長指控「民調一定作弊」，以及「民調監察樣本領先卻落敗」等證據，不承認這次初選結果，要求黨部三天內還他一個公道。

黃昭順表示，絕無張顯耀指陳之任何一項作為，她也期盼相關單位能儘快釐清張先生提出的種種疑慮。

第三選區黃昭順、第六選區陳美雅勝出

第三選區由兩家民調公司進行，合計結果排序分別為黃昭順（29.191%）、張顯耀（28.543%）、陳麗珍（25.597%）、孫健萍（16.670%）。第六選區民調合計結果排序分別為：陳美雅（33.426%）、蔡金晏（33.352%）、黃紹庭（33.221%），由陳美雅險勝。

張顯耀要求黨部三天內還他公道

張顯耀激憤要求複查，國民黨應立即向兩家民調公司要求保留三天民調錄音存檔，並已向台北地方法院具狀要求保留民調錄音檔案公開查驗。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺強調，五月廿八日經在場四位登記同志觀察員及選監人員確認後，該訪員訪問執行及註記，均符合民調作業規定，該筆電話訪問沒有疑慮，不影響民調機構的公正性。

國民黨高雄市黨部昨公佈高雄市區域立法委員第三（左營、楠梓區）及第六（鼓山、苓雅等五個行政區）選區黨內初選民調結果，黃昭順及陳美雅分別以極小差距勝出。

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