〈南部〉倒臥體操館 台東知名教練董恆毅不治

2019-05-30

〔記者陳賢義／台東報導〕五十九歲的台東知名體操教練董恆毅昨日下午被學生發現倒臥在台坂國小體操館單槓下地板，當場無生命跡象，消防局接獲學生報案，因四下無人，導引學生探視生息及施予心肺復甦術，學校老師驚聞趕來接手，救護人員隨後接駁送往台東馬偕醫院急救，回天乏術，死因待法醫鑑驗釐清。

台東縣消防局是在下午五點一分接獲十一歲學生報案，指稱前往體操館找尋董教練，赫然發現教練倒躺在地，無論如何叫喚都不醒，詢問學生身旁有無大人，學生應答四下無人，進一步指導探視患者有無生息，學生回答沒有呼吸和心跳，立刻按照步驟指導施予CPR，直至老師驚聞趕至接手。

轄區達仁消防分隊據報趕抵，接手施予CPR，隨後交由太麻里高救隊接駁送往台東馬偕醫院，六點廿分到院仍未恢復心跳呼吸，六點五十一分宣告不治。

董教練一手成立台坂國小體操隊，帶領偏鄉小朋友參加各項體操比賽，在國內獲獎無數、培育出游朝偉等多名優秀的體操國手，消息傳出親友悲慟不已。

台坂國小校長松淑惠原指稱事發當時董教練正在訓練學生，直至記者告知消防局說法，當下只有一名學生在場，發現後經由值勤人員指導施予心肺復甦術，才改口說如同消防局說法。松淑惠說，師生聽聞惡耗相當難過，今將召開緊急處理會議，了解意外發生經過，並輔導老師和學生。

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