〈南部〉屏東高中職免試入學 志願群維持3校

2019-05-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高中職免試入學超額比序中的志願序，以三個學校為一個志願群，每個志願群差兩分，去年有考生因為少了這兩分而落榜，因而有比照高雄區，將志願群從三校提高到十校的呼聲；但經免試委員會討論，今年仍維持三校為一志願群。

出現提高到10校呼聲

一○八學年屏東區免試入學超額比序七大項，畢業資格佔兩分、志願序七分、均衡學習九分、多元學習表現二十八分、適性發展六分、經濟弱勢兩分、國中教育會考二十五分，總分七十九分；與去年比較，在多元學習新增「本土語言認證」。

其中志願序規定未更動，第一志願至第三志願給七分、第四至第六志願五分、第七至第九志願三分、第十至十二志願兩分、第十三至三十志願一分，即以三所學校為志願群，每群組間差兩分。

十二年國教免試入學一○三學年起實施，當年屏東區志願序一校一志願，隔年改為三校一志願群實施至今；高雄區近年志願序，至多可填三個志願學校群，每群可選填十所學校，每志願群差距一分。

縣府：增加校數急迫性不高

教育處副處長楊英雪表示，高雄區高中職多達五十三校，屏東區才十九所，且屏東學生前三志願錄取比例逾百分之九十五，增加校數急迫性不高。

今年國中會考於六月十日寄成績單、六月二十日網路選填志願、六月二十七日至二十八日報名，七月九日放榜。

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