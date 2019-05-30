〈南部〉台東最美星空6/1登場 相招躺馬路觀星

2019-05-30

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣最美星空音樂會共有七大場次活動，第一場次於六月一日率先在池上鄉伯朗大道登場！縣府交通及觀光旅遊處指出，活動現場除有台北愛樂管弦樂團演出，也邀請星空導覽天文專家吳建德帶領大家了解夏季星空的奧秘。

台北愛樂管弦樂團演出 天文專家導覽

交觀處指出，搭配觀光局春遊專案，六月一、八日分別在池上鄉伯朗大道、長濱鄉金剛大道舉辦星空音樂會，邀請民眾躺馬路、在無光害的夜空下欣賞滿天星斗，兩處會場均位在稻田區旁、視野開闊，下午五時起有星空市集，提供美食、特色小物、手工藝品及農特產品展售等。

到8月共7場次活動 各有不同主題音樂

六月一日池上伯朗大道會場由在地優質樂團「池上弦樂團」開場演出，曾在國家音樂廳演奏經驗超過一百五十場的「台北愛樂管弦樂團」為系列音樂會揭開序幕；六月八日長濱金剛大道場則由阿美族青年樂團「鹿角樂團」開場，結合原住民古調與流行音樂，搭配阿卡貝拉人聲樂團，而曾以「輕快的生活」專輯獲二零一一年度十大優良專輯、金曲獎最佳原住民歌手「以莉．高露」則壓軸演出。

除六月份兩場次外，交觀處說明，最美星空音樂會還包括七月五日成功三仙台、七月六日長濱金剛大道、七月廿七日太麻里曙光園區、八月廿四日關山親水公園、八月卅一日加路蘭遊憩區等五場，各有不同主題音樂活動，詳情請上官方Facebook「臺東最美星空」及Instagram「StarryTaitung_」查詢相關訊息。

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