〈南部〉爆前機要帶走公文 韓國瑜挨諷轉移焦點

2019-05-30

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕高市府每日一爆，昨又傳出前機要帶走榮化抵押權的公文？對此，該名前經發局機要反駁說，這份公文從頭到尾都在經發局，他從未帶走。前經發局長李怡德則批韓國瑜是為了轉移焦點，掩蓋「王小姐」疑雲及他要選總統的事。

被點名機要：公文從未離開市府

媒體報導，韓國瑜去年十二月二十五日就職後，某局處發現一個有價資產公文不見了，直到約一個月後，已離職的前朝機要人員，才主動繳回公文。甚至有媒體指這是前朝政府私藏債權，暗槓二十三億元？

對此，韓國瑜昨天受訪時也說，這名機要既然離職了，為何帶走公文？如果調查有不法，要移送法辦。

記者詢問遭點名的前經發局趙姓機要，他強調去年九月就將這份公文交給一名鄭姓科長保管，因該局秘書室主任遲遲找不到公文，於今年一月十日打電話詢問他。

趙姓機要反駁說，這份公文從頭到尾都在經發局，他從未帶走。他反問說：「他帶走這份有價資產公文要幹嘛？又不能換現金。」希望新市府別誣賴他。

前經發局長：別將前朝當政治提款機

前高雄市經發局長李怡德也強調，公文從來沒離開市府，韓國瑜為掩飾自身的草包無能，又為落跑競逐總統大位，不斷胡亂羅織罪名，並將前朝當做政治提款機，難道是為了他始終說不清的王小姐，而費盡心思轉移焦點？

李怡德強調，韓國瑜上任百來天，無心市政，無法領導文官、也不信任文官，不斷地翻箱倒櫃意圖清算前朝；但即便查無證據，仍無中生有，將行竊抹黑成竊聽，所幸被市警局以查無設備的說法打臉。

李怡德也向韓國瑜喊話，若有查獲任何不法，請將相關證據移送政風或司法系統，而不是毫無證據又不斷地羅織罪名。

新聞局長王淺秋表示，這份公文理應早就放入市庫，但在流浪過程中，不知道在哪裡？也沒列冊、也沒移交，直到一月十一日才發現，全案至少有行政疏失，將由政風單位進一步調查。

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