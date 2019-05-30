〈南部〉女校長疑涉不法 議員砲轟副市長哥哥撐腰

2019-05-30

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市議會昨天總質詢，國民黨議員李亞築指控路竹區下坑國小校長洪秀熒，把家長會會款當作自己金庫，涉嫌偽造文書，卻仗恃自己是副市長洪東煒的妹妹？對此，韓國瑜強調市府不容許任何特權，會指示政風單位調查。

洪秀熒被控私自動用家長會款

李亞築指出，路竹區下坑國小校長洪秀熒未告知家長會，私自動用二十七萬餘元，其中九萬八千元用來買皇室露台圓桌、十萬元進行洗手台改建，但家長會希望汰換飲水器與教學電腦，卻被否決。

對此，教育局長吳榕峯說，該校長是品德楷模校長，評鑑優等。

但此話引起李亞築不滿，批評洪校長涉嫌偽造文書，未經家長會長同意私刻印章，該校已有十五位老師連署，但校長卻嗆聲背後有有力人士。

洪東煒極力為胞妹辯護

李亞築點名有力人士就是副市長洪東煒，但洪東煒極力為妹妹辯護，反引起另名國民黨議員曾俊傑不滿，砲轟洪東煒態度不佳。

對此，韓國瑜強調，如果有不法，不管是誰都會移送檢調，他的團隊沒有特權，洪校長還有一年任期，會請葉匡時副市長督導教育局。

教育局長吳榕峯補充說，五月二十一日已請多位嘉義地區校長評鑑該校，並在去年得到二○一八品德教育楷模學校，今年校務運作也正常，唯一問題是與家長會的溝通。

洪東煒受訪時強調，他妹妹在校的表現受教育局肯定，只是講話比較直，得罪學校的工友。洪東煒說，印章不是他妹妹刻的，是工友刻的，他妹妹是按照程序，可交由檢調單位去查。洪東煒也說他妹妹從來沒有談到哥哥是副市長，他也沒找任何人袒護。

記者昨天下午致電洪秀熒，手機關機未回應；不過，洪稍早對外表示，使用經費由謝姓家長會長同意才動用，用於綠美化校園、添購器材，且經費循往例委由學校總務單位代管。

教育局表示，今年三月十四日曾到校了解，家長會費用支出內容多為學生所用，至於議員質疑「綠園與怡園桌椅」、「青蛙造型椅」及「Ａ棟教室洗手台」等三項款項，經查為一○五學年「綠園與怡園桌椅」九萬八千兩百六十元、一○六學年「青蛙造型椅」七萬五千元，支出經家長會決算審核通過，並由家長會長簽名確認。

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