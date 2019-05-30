〈台北都會〉北市砍敬老金57％支持 議員轟「民調耍詐」

2019-05-30

〔記者郭安家、沈佩瑤、蔡思培、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金，議會國民黨團提敬老金自治條例草案恢復，國民黨議員昨上午列席議會法規會，進行二讀會前草案審查，社會局長陳雪慧、研考會主委余家哲搶先召開記者會回擊，還公布官方民調五十七％民眾支持、廿八％不支持。柯下午到議會市政總質詢，就被議員轟「民調耍詐！」

議員指問卷有很多掩護性問題

「你們為了打擊議會，特別做民調發布。」國民黨議員秦慧珠質詢指出，該問卷有很多夾七夾八、掩護性問題，第十二題才問「支不支持將原本要發放的八億元敬老金經費投入其他老人福利政策」，呈現五十七％支持、廿八％不支持；細看七十歲以上滿意廿五．七％、不滿意五十．七％，問卷根本是用全體消滅老人民意，非常不道德。

柯反嗆假民調不是我們專長

柯文哲答詢反嗆，「我們怎麼會做假民調」、「假民調不是我們專長」；一旁的余家哲還提醒柯別動怒。上午陳雪慧開記者會指出，議會若通過此案，對社會局預算排擠非常大，如果真的開倒車，對社福專業也是很大傷害。研考會民調也顯示，四十七％受訪者知道敬老卡，六十五歲以上長者八十二％用過敬老卡、十七％沒有用過。

國民黨提出該草案，獲部分民進黨議員相挺，法規會主席王浩最後裁示，下週就依法審查。時代力量議員林穎孟、林亮君、黃郁芬上午開記者會表態，沒有評估就沒有立法、反對齊頭式發放敬老金；並認為國民黨草案沒評估收入來源，違反「地方制度法」、「財政收支劃分法」、「財政紀律法」。

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