〈台北都會〉超商、咖啡店騎樓禁菸 北市擬跟進

2019-05-30

〔記者郭安家、蔡思培／台北報導〕新北市衛生局上月公布騎樓禁菸政策，包括五家便利商店及超商、三家連鎖咖啡店業者門市，九月一日起，最高可罰一萬元。台北市議員王鴻薇昨於議會市政總質詢提及此事，問台北市長柯文哲要不要執行？衛生局長黃世傑代為回應，北市也將朝此方向執行，至少新北此波禁菸範圍，北市可以比照，預計六月提評估報告。

衛生局長︰六月提評估報告

王鴻薇指出，台北市政府研考會日前做過調查，有八十七％受訪者表示非常支持及支持，但黃世傑表示仍在觀察各方反應，王在場數度追問有無執行時間表？

黃世傑回應，衛生局五月份正在做政策評估，一個月再提報告，目前在方向上要執行，至少可比照新北便利商店、咖啡店騎樓的禁菸範圍；但還有細節問題，如劃設禁菸線、張貼公告，也要跟業者討論，不是一喊就可執行。

衛生局科長︰禁菸規劃將比照新北

衛生局科長林夢蕙表示，北市未來禁菸規劃將比照新北，禁菸範圍同樣是7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社等便利超商與超市，以及星巴克、85度C、路易莎咖啡等連鎖咖啡店；目前規劃範圍只有騎樓部分，但詳細規劃、張貼公告都還在研議中。

新北市府上個月大膽公告便利商店、咖啡店門市騎樓禁菸，當時台中市衛生局也表示正在評估中，而台南市衛生局僅止於宣導。

至於高雄市衛生局當時表示，將在今年六月找四大超商、星巴克、85度C、多那之、路易莎等連鎖業者協商，希望儘快公告超商及咖啡店騎樓全面禁菸。

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