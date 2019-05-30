〈台北都會〉獲利腰斬 議員批柯文哲玩殘悠遊卡

2019-05-30

〔記者林家宇、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲曾誇口讓悠遊卡公司獲利翻倍，但多位北市議員昨指出，柯在二○一五年上任後，悠遊卡公司獲利「腰斬」，市占率也節節敗退，甚至推行電子支付落後其他業者，讓競爭對手一卡通搶走電子支付龍頭寶座，痛批柯玩殘悠遊卡公司（資料照，圖為悠遊卡及一卡通）。柯文哲昨稱，悠遊卡市占率仍有七十三％，並再度誇口，「六個月內保證能殲滅敵軍」。

市占率節節敗退 推行電子支付落後

金管會統計，悠遊卡至今年三月為止，流通張數達七二二二萬張，但尚未開辦電子支付業務。北市議員王鴻薇、陳炳甫、徐弘庭和闕枚莎昨早召開記者會，闕枚莎指出，悠遊卡電子票證市占率從二○一四年的七十％，去年下滑到六十五％，其主因就是開放一卡通在台北使用，她形容這是「引清兵入關」。

柯︰6個月內保證能夠殲滅敵軍

陳炳甫說，一卡通在電子支付市場有廿八％市占率，已成全台龍頭，悠遊卡卻無法對等在高雄使用，質疑悠遊卡公司看錯方向、趨勢，加上市府扶植一卡通，種種錯誤造成今日局面。

稅後淨利 從2015年2.6億減至去年1.4億

徐弘庭嘲諷，讓一卡通進入台北，可說是電子票證的「西安事變」。王鴻薇調閱資料發現，悠遊卡公司過去請來AV女優波多野結衣代言的波卡事件後，便一蹶不振，稅後淨利從二○一五年的二．六億，大減至去年的一．四億元，近乎腰斬。

悠遊卡公司︰每年仍有5至6％成長

悠遊卡公司業務群副總林季良回應，從獨占走向開放，確實對悠遊卡造成影響，但交易金額每年仍有五至六％的成長，雖在淨利方面有些下滑，仍維持合理利潤，也無虧損。

獲利腰斬問題，林季良坦承，票卡收入因對手削價競爭減少，以及北捷等特約機構開放多卡使用後，手續費收入大不如前，開放一卡通則是北市府與北捷公司的政策考量，悠遊卡公司是被動接受。

悠遊卡公司經營也成為昨天下午議會市政總質詢的焦點，徐弘庭、王鴻薇等議員輪番批評，柯文哲答詢表示，悠遊卡是台北市的政策工具，目的不是獲利，而是交易總額，有其他卡進來，很難維持獨占市場的百分比。

至於電子支付市場，柯文哲則說，悠遊卡市占率有七十三％、也有行政上的優勢，相信六個月之內能夠殲滅敵軍，大家給他一點時間，不用太擔心。

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