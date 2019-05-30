〈台北都會〉廢印花稅？ 侯友宜︰衝擊地方收入

2019-05-30

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌指示財政部研議廢除印花稅，新北市長侯友宜昨天批評說，中央缺乏配套措施，恐衝擊地方政府的財政收入，將淪為「中央請客、地方買單」，對新北市的財源狀況更是雪上加霜。

侯友宜昨天在市政會議表示，中央對地方政府的許多法令都採齊頭式的規定， 但各縣市的實際情況不同，中央命令或法規發布後，地方政府是否全數買單？其中有討論空間，尤其新北市城鄉差距大，更應該因地制宜，採取彈性務實的作法。

他舉例說，行政院擬取消印花稅，印花稅是地方政府重要的稅收來源，中央未提出任何配套措施，也沒講清楚替代財源就貿然實施，作法有欠周延，目前新北市平均每位市民獲得的統籌分配稅款在六都是最後一名，他請法制局與中央協調解套方法，例如新北市上繳中央的稅收是否可以少繳一點，否則老是「中央請客、地方買單」，對新北市的財源更是雪上加霜。

此外，針對不合時宜的地方自治法令，侯友宜也要求法制局積極協助各局處審酌自治條例，該調整的就調整，與人民權利義務相關的重要法令，必須督促各單位盡快提出，送到市議會審議，至於涉及中央法令的部分，必須與市籍立委或各政黨合作，提案送至立法院爭取修法，從市民的角度出發，替新北市民發聲。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法