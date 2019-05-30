〈北部〉疑詐領助理費 前宜縣議員邱嘉進20萬交保

2019-05-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前民進黨宜蘭縣議員邱嘉進（見圖，資料照，記者林敬倫攝），疑在擔任議員期間詐領助理費逾二百萬元，宜蘭地檢署指揮廉政署、宜蘭調查站偵辦，前晚將邱帶回偵訊，昨向法院聲請羈押，法官裁定廿萬元交保，並限制出境、出海。

助理薪水申報4萬只給2萬6

邱嘉進擔任過蘇澳鎮民代表，上屆當選宜蘭縣議員。去年競選連任拿下四五八七票，高票落選成落選頭。不過，當選的國民黨議員林騰煌涉嫌賄選案被起訴，如果林的當選無效案件判決確定，邱就有機會遞補，未料如今也吃上官司。

據了解，每個議員每月可申報八萬元助理費，但要實報實銷，不能中飽私囊；邱嘉進擔任議員期間，聘請一名助理時，申報四萬元薪水只給二萬六千；還有用妻子與母親名義申請費用，實際卻未從事助理職務，詐領金額逾二百萬元。

宜檢前晚指揮廉政署、宜蘭調查站人員，到宜蘭縣議會與邱嘉進家中搜索，將邱與妻子、母親等十多人全帶回偵訊，檢方訊後將邱依貪污治罪條例向法院聲請羈押。

邱︰沒給的做為辦公室用

法院昨召開羈押庭，據了解，邱嘉進在庭中稱，助理薪酬事前雙方皆已談妥，未給的一萬多元，全做為辦公室公用，並未進自己口袋；邱的母親也稱，確實有擔任助理工作，協助處理選民服務案件，並沒有詐領。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法