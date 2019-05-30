〈北部〉林姿妙稱還債1.7億 綠批攬前朝功

2019-05-30

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣財政稅務局長盧天龍在議會接受質詢，指縣長林姿妙任內已還債一點七億元，林姿妙更將此事PO臉書宣傳。民進黨縣議會黨團抨擊，這是去年就已編列的預算，與林姿妙有什麼關係，縣府說法抹殺前朝努力，更把前朝功勞當政績，毫不臉紅；盧天龍回應，縣政是延續的，縣長對還債很重視，會依照原先規劃繼續還債。

依據公債法規定，長債不得高於歲出預算五十％，短債不得超過三十％；宜縣為增加舉債額度並符合債限規定，虛列預算行之有年。二○一一年，縣府因債務餘額居高不下，遭監察院糾正要求覈實編列預算，不得虛列也不得再舉債。

縣府原本每年編列三百多億元預算規模，縮水到兩百多億元，導致當年長債比飆至六十四點八四％，短債比達五十一點六二％，嚴重超限，縣民人均負債五點三六萬元，成為全國六都之外，負債僅次於苗栗的第二高縣市，引發外界批評。

縣府從前宜蘭縣長林聰賢上任後，經多年開源節流，統計至今年五月為止，宜縣已減債約三十五億元，縣民人均負債降到四點六萬元。長債比降至四十五％、約一一七億元，符合債限規定；短債比則降至三十九％、約九十三億元。

盧天龍前天在議會接受國民黨議員質詢時，指林姿妙上任後已還債一點七億元。林姿妙更對此PO文宣傳，縣府長期累績負債約兩百一十億，但該做的絕對要做，不該花的一毛錢也要省下來，開源節流是縣府努力目標，這不是單單一位縣長可以做到，縣府同仁、議員、還有縣民，大家團結一心，宜蘭一定會更好！

民進黨團︰還債1.7億是去年編的預算

不過，民進黨縣議會黨團抨擊，這完全在誤導縣民，說法錯誤，議員陳俊宇、陳文昌指出，過去還債是在民進黨執政時期開始還的，今年還債一點七億，也是去年民進黨執政時編列的預算，跟林姿妙有什麼關係，縣府應該說清楚，不該掠前人之功，還債不是哪任縣長的功勞，而是本來就該做的事。

稅務局長︰縣政是延續的會繼續還債

「縣政是延續的！」盧天龍回應，債務的償還已透過縣長交接延續，縣長對於縣府負債很重視，一再提醒財政稅務局要依照計畫還債，現階段縣府依照償債的計畫辦理，進度沒有落後。

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