〈北部〉6月玩竹縣 加碼補助最高1400元

2019-05-30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府鼓勵全國民眾入境尋幽探祕，以「來竹縣約會吧！」為名，推出「老中青幼」都兼顧的春遊系列活動並加碼補助。

上網申請前600名早鳥折500

縣府表示，除了交通部觀光局給每個出遊住宿者每房現折五百元外，縣府再給每人至少九百元的見面禮，且另有六百個幸運機會，六月一日上午九點開始，上網（http://www.lrm.chu.edu.tw/hsinchu_travel）申請，前六百早鳥每房可再折五百元。

入住特約旅宿送900元好禮

新竹縣長楊文科說，六月八日起三個週休假期舉辦「來竹縣約會吧」春遊系列活動，竹北水圳森林公園安排金曲獎客家歌手黃子軒與山平快、打幫你樂團等演出；峨眉十二寮桐花谷、北埔慈天宮有「童趣冒險」親子活動。

六月廿二日最終場在關西東安古橋，邀請歌手施孝榮、于台煙、周子寒、李明德等知名歌手獻唱懷舊民歌。

縣府交通旅遊處處長游志祥說，這是繼暖冬旅遊補助之後的第二波刺激國內旅遊方案。交通部觀光局給每人每房現折五百元的補助外，縣府再向中央爭取資源，提供前述六百個幸運兒房價再折五百元的好康，也給六月份來新竹縣遊玩、入住特約旅宿的民眾，每人總共價值九百元的小叮噹科學主題樂園門票、新竹縣特色伴手禮一份。

縣府另備有仙草奶茶、野餐墊、帆布提袋或筆袋、復古杯墊及神祕皮皮獅套組等限定禮物，供遊客打卡換、搭車憑票根換或闖關、參加活動換，換完為止。

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